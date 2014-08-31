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تراجع أرباح بالم هيلز المصرية 8% في الربع/2

Sun Aug 31, 2014 7:58am GMT
 
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القاهرة 31 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية تراجع صافي الربح 8.3بالمئة في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 84.715 مليون جنيه (11.85 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 92.404 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 4.39 جنيه بارتفاع 0.7 بالمئة.

وتراجعت إيرادات الشركة 23.2 بالمئة إلى 441.292 مليون جنيه من 574.441 مليون في الربع الثاني من 2013.

ونزلت أرباح النصف الأول 2.4 بالمئة إلى 134.438 مليون جنيه من 137.756 مليون رغم نمو الإيرادات 17.5 بالمئة إلى 841.694 مليون جنيه من 716.325 مليون.

(الدولار = 7.15 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 