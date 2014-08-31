أرباح ماريدايف المصرية تقفز 138% في النصف/1

القاهرة 31 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة ماريدايف أكبر شركة للخدمات النفطية في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول أن صافي الربح قفز 139.7 بالمئة في النصف الأول من العام.