تراجع أرباح بي.جي أكثر من المتوقع
لندن 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت بي.جي جروب ثالث أكبر شركة طاقة في بريطانيا انخفاض أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام 26 بالمئة مسجلة تباطؤا فاق التوقعات نتيجة استمرار تراجع الإنتاج في مصر فضلا عن الهبوط الحاد لسعر النفط.
وبلغ إجمالي أرباح التشغيل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث وهو أقل من التوقعات التي أعلنتها الشركة عند 1.4 مليار في حين ارتفعت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 4.6 مليار بفضل زيادة إنتاج النفط في البرازيل لأكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النطفي يوميا.
وقال أندرو جولد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة "تتقدم عملياتنا في البرازيل وأستراليا على نحو جيد وفي حالة البرازيل فقد بدأت تؤثر تأثيرا فعليا على أنشطتنا." (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.