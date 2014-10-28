تراجع أرباح بي.جي أكثر من المتوقع

لندن 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت بي.جي جروب ثالث أكبر شركة طاقة في بريطانيا انخفاض أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام 26 بالمئة مسجلة تباطؤا فاق التوقعات نتيجة استمرار تراجع الإنتاج في مصر فضلا عن الهبوط الحاد لسعر النفط.

وبلغ إجمالي أرباح التشغيل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث وهو أقل من التوقعات التي أعلنتها الشركة عند 1.4 مليار في حين ارتفعت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 4.6 مليار بفضل زيادة إنتاج النفط في البرازيل لأكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النطفي يوميا.