مقدمة 1-تفاقم خسائر حديد عز المصرية 239% في الربع/3

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القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تفاقم الخسائر في الربع الثالث من 2014 تحت ضغط نقص المبيعات وزيادة تكلفة الانتاج.

وبلغ صافي الخسارة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 285.380 مليون جنيه (37.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي خسارة 84.114 مليون قبل عام.

ونزلت مبيعات الشركة 4.6 بالمئة إلى 4.617 مليار جنيه من 4.839 مليار قبل عام.

وزادت تكلفة الانتاج في الشركة 6.7 بالمئة إلى 4.703 مليار جنيه من 4.413 مليار جنيه في الربع الثالث من 2013.

وبحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش تداول سهم الشركة عند 15.50 جنيه بتراجع 4.7 بالمئة.

وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز خلال مقابلة لرويترز في اكتوبر تشرين الأول الماضي إن نتائج أعمال شركته تأثرت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام "بضعف سوق الحديد والصلب في العالم وإغراق السوق المصري بالحديد المستورد وعدم وجود غاز طبيعي بالكميات التي نحتاجها لتشغيل المصانع بنسبة 100 بالمئة بالاضافة لانخفاض الجنيه أكثر أمام الدولار ورفع أسعار الطاقة."

وتكبدت الشركة خسارة 461.129 مليون جنيه في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي ربح 217.729 مليون قبل عام.