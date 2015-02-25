مقدمة 1-جلوبال تليكوم في مصر تقلص خسائرها 84% في 2014

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القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة جلوبال تليكوم ومقرها مصر في بيان اليوم الأربعاء إن خسائرها المجمعة في 2014 بلغت 3.178 مليار جنيه (416.51 مليون دولار) بانخفاض 84 بالمئة عن خسائر عام 2013 .

وأظهرت بيانات الشركة أن إيرادات عام 2014 بلغت 23.255 مليار جنيه مقارنة مع 23.701 مليار في العام السابق.

وجلوبال تليكوم -المعروفة سابقا باسم أوراسكوم تليكوم- مملوكة بنسبة 51.9 بالمئة لشركة فيمبلكوم.

وفي أول فبراير شباط أعلنت جلوبال تليكوم أنها باعت 51 بالمئة من أسهم وحدتها الجزائرية "جازي" مقابل 2.6 مليار دولار إلى صندوق الاستثمار الأهلي الجزائري.

وبحلول الساعة 1049 بتوقيت جرينتش هبط سهم جلوبال تليكوم اثنين بالمئة إلى 3.94 جنيه بينما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.35 بالمئة.