هبوط صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 29% في الربع/4

القاهرة أول مارس آذار (رويترز) - قالت جي.بي أوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات اليوم الأحد إن صافي ربحها للربع الأخير من العام الماضي انخفض 29 في المئة على أساس سنوي إلى 32.1 مليون جنيه مصري (4.21 مليون دولار) من أرباح بلغت 45.1 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2013.