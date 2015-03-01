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هبوط صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 29% في الربع/4

Sun Mar 1, 2015 4:11pm GMT
 
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القاهرة أول مارس آذار (رويترز) - قالت جي.بي أوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات اليوم الأحد إن صافي ربحها للربع الأخير من العام الماضي انخفض 29 في المئة على أساس سنوي إلى 32.1 مليون جنيه مصري (4.21 مليون دولار) من أرباح بلغت 45.1 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2013.

وأضافت الشركة أن صافي ربح العام الماضي بأكمله ارتفع 50 في المئة إلى 174 مليون جنيه.

(الدولار= 7.6300 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)
 