صافي ربح السويس للاسمنت المصرية يقفز 15.2% في الربع/4

الرياض 2 مارس آذار (رويترز) - سجلت شركة السويس للاسمنت أكبر شركة اسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية قفزة نسبتها 15.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بدعم من نمو الإيرادات والمبيعات.

وقالت الشركة في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 129 مليون جنيه (16.9 مليون دولار) مقابل 112 مليونا قبل عام.

وبلغ صافي المبيعات المجمعة للشركة في الربع الرابع 1.539 مليار جنيه بزيادة 2.5 بالمئة عن 1.501 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

وعزت الشركة النمو إلى الأداء القوي للإيرادات في ظل زيادة أسعار الاسمنت "بسبب الارتفاع غير المسبوق لتكاليف الإنتاج ونقص المعروض."

وقفزت مبيعات 2014 بنسبة 21.8 بالمئة إلى 6.152 مليار جنيه من 5.049 مليار في 2013.

لكن صافي الربح خلال 2014 بأكمله انخفض 8.4 بالمئة إلى 493 مليون جنيه من 538 مليونا في 2013 بفعل زيادة ضرائب الدخل وغياب الأرباح من فرق أسعار العملات الأجنبية.

وتوقعت الشركة نمو الطلب على الاسمنت في 2015 بفضل عوامل من بينها تعافي قطاع التشييد والبناء والمعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.

لكنها لفتت إلى أن نقص الوقود سيظل أكبر التحديات التي تواجه الشركة وتوقعت أن "يحول دون تحقيق أهداف الإنتاج."