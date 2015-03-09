تراجع صافي ربح بسكو مصر 20.5% في 2014 رغم نمو مبيعاتها

القاهرة 9 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) الرائدة في صناعة البسكويت والكيك اليوم الاثنين أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 20.5 بالمئة في 2014 مقارنة مع مستواها في 2013 وذلك رغم نمو المبيعات.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم إنها سجلت أرباحا صافية بلغت 49.9 مليون جنيه (6.5 مليون دولار) في عام 2014 مقابل 62.7 مليون جنيه في العام السابق.

وتمتلك بسكو مصر 21 خط انتاج في مصانعها الثلاثة بالقاهرة والاسكندرية وتنتج أكثر من 90 صنفا من البسكويت والكعك.

وزادت مبيعات الشركة 4.55 بالمئة إلى 502.2 مليون جنيه في العام الماضي مقارنة مع 480.3 مليون جنيه في 2013.

وفي بداية العام الحالي استحوذت كيلوج الأمريكية أكبر شركة منتجة لحبوب الإفطار في العالم على نحو 86 بالمئة من أسهم الشركة بقيمة 888 مليون جنيه بعد معركة ضارية مع أبراج كابيتال الإماراتية انتهت بانسحاب الأخيرة من المنافسة.