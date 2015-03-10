مقدمة 1-المصرية للاتصالات تنوي زيادة نفقاتها هذا العام والتركيز على الألياف الضوئية

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القاهرة 10 مارس آذار (رويترز) - تعتزم شركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد إنفاق ما يربو على 400 مليون دولار هذا العام خصوصا على بناء شبكة من كابلات الألياف الضوئية وذلك بعد أن أعلنت هبوط أرباحها 31 بالمئة في 2014.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات محمد النواوي إن الشركة تخطط لإنفاق رأسمالي قدره 3.428 مليار جنيه مصري (450 مليون دولار) في 2015 مشيرا إلى أن ذلك مستوى قياسيا للنفقات الرأسمالية للشركة.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للمصرية للاتصات أن صافي الربح هبط 31.3 بالمئة في 2014 إلى 2.033 مليار جنيه في مقابل 2.960 مليار في 2013 . وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى بعض التكاليف الاستثنائية والتشغيلية المتعلقة برسوم تراخيص والتزامات ضريبية.

وتراجعت ربحية السهم 38 بالمئة إلى 0.89 جنيه من 1.43 جنيه في 2013.

وتعرضت سوق الهواتف الثابتة في مصر لضغوط مع تزايد عدد المصريين الذين يستخدمون خدمات الهاتف المحمول التي تقدمها شركات المحمول الثلاث في البلاد وهي فودافون مصر واتصالات مصر وموبينيل.

وفي العام الماضي أفسحت مصر المجال أمام المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول واتخذت الحكومة أيضا بعض الخطوات للسماح لشركات المحمول الثلاث بدخول سوق الهاتف الثابت.

ووافقت المصرية للاتصالات العام الماضي على دفع 2.5 مليار جنيه للحصول على الرخصة الموحدة للاتصالات التي تسمح لها بمنافسة شركات المحمول.