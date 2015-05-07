أباتشي تتكبد خسائر فصلية بسبب انخفاض سعر النفط

7 مايو أيار (رويترز) - أعلنت أباتشي اليوم الخميس عن تكبدها خسائر فصلية مقارنة مع أرباح قبل عام بعدما دفع الانخفاض الكبير في سعر النفط شركة النفط والغاز الأمريكية لخفض قيمة بعض الأصول.

وسجلت الشركة خسارة في الربع الأول قدرها 4.7 مليار دولار بما يعادل 12.34 دولار للسهم مقارنة مع ربح 236 مليون دولار أو 60 سنتا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر نفط الشركة بأنحاء العالم 47.56 دولار للبرميل في الربع الأول بانخفاض أكثر من 50 بالمئة عنه قبل عام.

وباستبعاد البنود الاستثنائية - مثل خفض قيمة أصول بمقدار 4.7 مليار دولار - تكون أباتشي قد خسرت 37 سنتا للسهم.

كان المحللون توقعوا في مسح لتومسون رويترز آي/بي/إي/اس خسارة قدرها 57 سنتا للسهم في المتوسط.

وانخفض إنتاج النفط والغاز ستة بالمئة إلى 601 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي.

وأبقت الشركة على توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في أمريكا الشمالية دون تغير عند 2.1 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.