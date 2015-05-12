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تراجع صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 34% في الربع/1

Tue May 12, 2015 8:42am GMT
 
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القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج شركة جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في مصر اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 34.1 بالمئة في الربع الأول من العام.

وذكرت الشركة أن أرباحها الصافية بلغت 47.148 مليون جنيه (6.18 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 71.503 مليون قبل عام.

وجي.بي أوتو هي الموزع المصري لمركبات التوك توك ذي الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية.

(الدولار = 7.63 جنيه مصري) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 