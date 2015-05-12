مقدمة 1-تراجع صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 34% في الربع/1

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القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج شركة جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في مصر اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 34.1 بالمئة في الربع الأول من العام.

وذكرت الشركة أن أرباحها الصافية بلغت 47.148 مليون جنيه (6.18 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 71.503 مليون قبل عام.

غير أن مبيعات الشركة ارتفعت 20 بالمئة إلى 3.200 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 2.667 مليار في نفس الفترة من 2014.

وجي.بي أوتو هي الموزع المصري لمركبات التوك توك ذي الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية وهي أيضا الوكيل الوحيد في مصر للسيارات هيونداي ومازدا وجيلي وتبيع السيارات التي تقوم بتجميعها.

وكانت الشركة طالبت بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الولايات المتحدة وآسيا خشية أن تؤثر اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وتركيا والمغرب سلبا على المنافسة.

وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو في مقابلة مع رويترز إنه مع إعطاء ميزة لهذه الدول المصدرة فإن تلك الاتفاقيات ستضغط حتما على مستوردي السيارات من غيرها وشركات تجميع السيارات المحلية وتخرجهم من السوق.

وأضاف غبور "الشركة حاليا عند مستوى التعادل (بين الإيرادات والمصروفات) أو تخسر قليلا. وكلما مضينا في تنفيذ اتفاقيات الشراكة تتجه الشركة إلى التحول التام للخسارة."