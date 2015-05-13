نمو صافي ربح هيرميس المصرية 11.3% في الربع/1

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحها 11.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

وقالت المجموعة إن صافي أرباحها المجمعة بلغ 181.545 مليون جنيه (23.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 161.038 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2014.

وذكرت هيرميس في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 136 مليون جنيه في الربع الأول من 2015 بزيادة 14 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وأشارت الشركة إلى أن هذا هو الربع الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه صافي أرباح المجموعة حاجز المئة مليون جنيه وعزت ذلك إلى "المساهمة القوية من عمليات بنك الاستثمار والبنك التجاري".

وحققت الشركة إيرادات بلغت 611 مليون جنيه في الربع الأول بزيادة سبعة بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.