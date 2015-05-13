مقدمة 1-جلوبال تليكوم في مصر تتكبد خسائر في الربع/1

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القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جلوبال تليكوم في مصر اليوم الأربعاء أن الشركة التابعة لشركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم تكبدت خسائر صافية في الربع الأول من العام.

وقالت جلوبال في إفصاح للبورصة إنها تكبدت خسارة صافية بلغت 449 مليون جنيه (58.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقابل أرباح صافية قدرها 297 مليونا قبل عام.

وبلغ نصيب السهم في الخسارة 0.09 جنيه في الربع الأول مقارنة مع صافي ربح للسهم قدره 0.07 جنيه في الفترة المقابلة من 2014.

وتراجعت إيرادات الشركة ثمانية بالمئة في الربع الأول من 2015 لتصل إلى 5.378 مليار جنيه مقارنة مع 5.840 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

وجلوبال تليكوم - التي كانت المعروفة سابقا باسم أوراسكوم تليكوم - مملوكة بنسبة 51.9 بالمئة لشركة فيمبلكوم.