أرباح سنتامين الأساسية تقفز 55% في الربع/1

13 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة سنتامين لاستخراج الذهب إن أرباحها الأساسية قفزت نحو 55 بالمئة في الربع الأول من العام مع ارتفاع مبيعات الذهب وانخفاض التكاليف وهو ما عوض تأثير انخفاض أسعار المعدن النفيس.

وذكرت الشركة أن أرباحها قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين ارتفعت إلى 53 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار من 34.3 مليون دولار قبل عام.