مقدمة 1-نمو أرباح المصرية للاتصالات 9.9 % في الربع/1

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القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء إن صافي أرباحها ارتفع 9.9 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 604 ملايين جنيه (79.16 مليون دولار) بفضل النمو القوي للمبيعات.

وقالت الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر إن إيراداتها المجمعة بلغت 2.76 مليار جنيه ارتفاعا من 2.56 مليار قبل عام. وتملك الحكومة 80 بالمئة من الشركة.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح في الربع الأول 0.35 جنيه.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد النواوي إن أهم العوامل المساهمة في ارتفاع الأرباح هو نمو عدد العملاء الأفراد. وأضاف أن الشركة جذبت 220 ألف عميل جديد من الأفراد في الربع الأول من العام الحالي مقابل 60 ألفا في الربع الأخير من 2014.

وتوقع النواوي أن تستطيع الشركة توسيع هذه القاعدة من العملاء.

وتعرضت سوق الهاتف الثابت للمصرية للاتصالات لضغوط مع ارتفاع عدد المصريين الذين يستخدمون الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف المحمول الثلاث في مصر وهي فودافون مصر واتصالات وموبينيل.

وأفسحت الحكومة المجال أمام المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول وأمام شركات المحمول لدخول سوق الهاتف الثابت لكن تم تأجيل التنفيذ عدة مرات.

وعبر النواوي عن أمله بالاستحواذ على الرخصة الجديدة لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول هذا العام.