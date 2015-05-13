نمو صافي ربح التجاري الدولي المصري 38% في الربع/1 على أساس سنوي
القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أعلن البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة في مصر اليوم الأربعاء عن زيادة قدرها 38 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك إن أرباحه الفصلية بلغت 1.11 مليار جنيه مصري (145.31 مليون دولار) ارتفاعا من 805 ملايين جنيه في الربع المقابل من العام الماضي.
وقفزت إيرادات الربع الأول 47 بالمئة إلى 2.584 مليار جنيه.
كان البنك التجاري الدولي قد حقق نموا 36 بالمئة في صافي ربح العام 2014 بأكمله. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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