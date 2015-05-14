أرباح القابضة المصرية الكويتية تهبط 36% في الربع/1

الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها 36 بالمئة إلى 13.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة مقابل 21.1 مليون دولار قبل عام.

وأعلنت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنها حققت ربحية للسهم قدرها 1.38 سنت في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقارنة مع 2.5 سنت في الفترة المقابلة من العام الماضي.