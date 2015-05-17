نمو صافي ربح سوديك المصرية لمثليه في الربع/1
القاهرة 17 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية اليوم الأحد نمو صافي الربح 96.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 79.31 مليون جنيه (10.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام.
وقالت ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة مصر في بيان إن إيرادات الربع الأول انخفضت إلى 283.85 مليون جنيه من 301.20 مليون قبل عام.
وقفز حجم الأعمال قيد التنفيذ إلى 6.6 مليار جنيه من حوالي ثلاثة مليارات جنيه في الربع الأول من 2014.
(الدولار = 7.63 جنيه مصري) (تغطية صحفية أحمد إلهامي - تحرير نادية الجويلي)
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