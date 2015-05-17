تراجع طفيف في صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية في الربع/1

القاهرة 17 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة النساجون الشرقيون المصرية في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي أرباحها في الربع الأول من العام بلغ 152.675 مليون جنيه (20.01 مليون دولار) مقارنة مع 154.092 مليون في الفترة المقابلة من 2014 .