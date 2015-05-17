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تراجع طفيف في صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية في الربع/1

Sun May 17, 2015 9:20am GMT
 
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القاهرة 17 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة النساجون الشرقيون المصرية في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي أرباحها في الربع الأول من العام بلغ 152.675 مليون جنيه (20.01 مليون دولار) مقارنة مع 154.092 مليون في الفترة المقابلة من 2014 .

والنساجون أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم.

وبلغت إيرادات الشركة 1.441 مليار جنيه في الربع الأول ارتفاعا من 1.416 مليار جنيه في الربع المقابل.

وقالت الشركة إنها حققت نموا قويا في السوق المحلية حيث زادت المبيعات المحلية 13 بالمئة مما عوض انخفاضا بنسبة 5.2 بالمئة في الصادرات.

(الدولار = 7.63 جنيه مصري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 