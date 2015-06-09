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صافي ربح السويدي اليكتريك المصرية يقفز 112% في الربع/1

Tue Jun 9, 2015 8:13am GMT
 
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القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج شركة السويدي اليكتريك المصرية اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها 111.6 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 267.71 مليون جنيه (35 مليون دولار) مقابل 126.52 مليون قبل عام.

والسويدي أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي.

وبلغت إيرادات السويدي اليكتريك 3.980 مليار جنيه مقابل 4.342 مليار في الربع الأول من 2014.

(الدولار = 7.63 جنيه مصري)

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 