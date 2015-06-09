صافي ربح السويدي اليكتريك المصرية يقفز 112% في الربع/1

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج شركة السويدي اليكتريك المصرية اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها 111.6 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 267.71 مليون جنيه (35 مليون دولار) مقابل 126.52 مليون قبل عام.