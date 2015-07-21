مقدمة 1-أرباح السويس للأسمنت تهوي 57% في الربع/2

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القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 57.3على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 60.875 مليون جنيه (7.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 142.463 مليون قبل عام.

وعزت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم تراجع الأرباح في الربع الثاني إلى "انخفاض سعر البيع وانخفاض كميات التصدير."

وتراجعت مبيعات الشركة في الربع الثاني 15 بالمئة لتبلغ 1.463 مليار جنيه من 1.719 مليار قبل عام.

وتمتلك السويس للأسمنت نحو خمسة مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة في أول ستة أشهر من هذا العام هبوط الأرباح 62 بالمئة لتبلغ 118.938 مليون جنيه حتى 30 يونيو حزيران مقابل 311.959 مليون قبل عام.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو تموز من العام الماضي بأكثر من 70 بالمئة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية إذ تعمل على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي نحو عشرة بالمئة إلى 2.866 مليار جنيه من 3.171 مليار في النصف الأول من 2014.

وقالت السويس للأسمنت إن المجموعة تحتفظ "بنظرتها المتفائلة حيال إنتاج الأسمنت ومبيعاته في النصف الثاني من عام 2015... قطاع التشييد والبناء سوف يشهد انطلاقة وسوف يجتذب استثمارات أجنبية هائلة."