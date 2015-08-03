نمو صافي ربح مصر الجديدة للإسكان 11.4% في السنة المالية 2014-2015

القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الاثنين نمو صافي أرباحها 11.4 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 بدعم من نمو الإيرادات 14.5 بالمئة.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن صافي ربحها بلغ 204.758 مليون جنيه (26.15 مليون دولار) في الفترة بين أول يوليو تموز 2014 و30 يونيو حزيران 2015 مقابل 183.861 مليون في السنة المالية السابقة.