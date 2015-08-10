أرباح المصرية للاتصالات تقفز 55% في الربع/2

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت المصرية للاتصالات اليوم الاثنين إن صافي أرباحها قفز 55.4 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 378 مليون جنيه (48.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران من 243 مليون جنيه قبل عام.

وقالت الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر إن إيراداتها المجمعة تراجعت في الربع الثاني 21.8 بالمئة لتبلغ 3.025 مليار جنيه من 3.868 مليار قبل عام.

وبلغ صافي ربح الشركة في الأشهر الستة الأولى من العام 932 مليون جنيه من 763 مليون جنيه بزيادة 22.2 بالمئة.

وانخفضت الإيرادات في النصف الأول عشرة بالمئة على أساس سنوي إلى 5.786 مليار جنيه من 6.432 مليار.