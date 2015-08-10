أرباح جي.بي أوتو المصرية بعد حقوق الأقلية تصعد 26% في الربع/2

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في مصر اليوم الاثنين ارتفاع صافي الربح بعد حقوق الأقلية 26 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 50.295 مليون جنيه (6.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 39.908 مليون قبل عام.

وتراجعت أرباح الشركة قبل حقوق الأقلية 65 بالمئة لتبلغ 22.400 مليون جنيه من 63.621 مليون في الربع الثاني من 2014.

وجي.بي أوتو هي الموزع المصري لمركبات التوك توك ذي الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية والوكيل الوحيد في مصر للسيارات هيونداي ومازدا وجيلي.

وزادت مبيعات الشركة أربعة بالمئة إلى 3.205 مليار جنيه من 3.081 مليار قبل عام.

وأغلق سهم الشركة اليوم عند 3.64 جنيه بانخفاض 5.2 بالمئة.

وزادت أرباح الشركة بعد حقوق الأقلية 16.45 بالمئة في النصف الأول من العام لتبلغ 102.375 مليون جنيه من 87.909 مليون.

وهبطت أرباح الشركة قبل حقوق الأقلية في ستة أشهر بنسبة 48.5 بالمئة لتسجل 69.548 مليون جنيه من 135.124 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 11.4 بالمئة إلى 6.405 مليار جنيه من 5.749 مليار قبل عام.