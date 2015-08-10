مقدمة 1-هبوط ربح جي.بي أوتو المصرية في الربع/2 بسبب العملة وضعف أسواق

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة جي.بي أوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني من العام قبل حساب حقوق الأقلية تراجع 65 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بسبب نقص النقد الأجنبي وضعف سوق العراق.

وبلغ صافي ربح الربع الثاني قبل خصم حقوق الأقلية 22.4 مليون جنيه مصري (2.86 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 63.6 مليون جنيه في الربع الثاني من 2014.

وقالت جي.بي أوتو إن نقص النقد الأجنبي في مصر استنزف مخزونها من بعض الطرز الرئيسية مضيفة أنها تأثرت أيضا بهبوط الطلب في مصر في أوائل الربع الثاني.

ورغم ذلك ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية 26 بالمئة إلى 50.3 مليون جنيه (6.42 مليون دولار) من 39.9 مليون قبل عام.

وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لجي.بي أوتو في بيان إنه رغم استمرار تحديات نقص العملة الأجنبية وصعوبة مناخ التشغيل في بعض الأسواق تمكنت الشركة من زيادة المبيعات في معظم خطوط العمل في سوقها المحلية في مصر.

وجي.بي أوتو هي الموزع المصري لمركبات التوك توك ذي الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية والوكيل الوحيد في مصر للسيارات هيونداي ومازدا وجيلي.