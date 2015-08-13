أرباح النساجون الشرقيون المصرية تصعد 28% في الربع/2

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة النساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم أن صافي الربح زاد 28.1 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام بدعم من نمو المبيعات.

وبلغ صافي ربح الشركة 124.128 مليون جنيه (15.85 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 96.927 مليون قبل عام.

وارتفعت المبيعات 7.8 بالمئة لتسجل 1.541 مليار جنيه من 1.429 مليار في الربع الثاني من 2014.

وزادت أرباح الشركة في النصف الأول إلى 276.804 مليون جنيه من 251.020 مليون في النصف الأول من 2014.

وصعدت مبيعات الشركة في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران إلى 2.982 مليار جنيه من 2.845 مليار قبل عام.