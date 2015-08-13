أرباح عامر جروب المصرية تهوي 98% في الربع/2

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية اليوم الخميس أن صافي أرباح الربع الثاني من العام هوت بنحو 98 بالمئة بعد نزول المبيعات وارتفاع المصروفات.

وبلغ صافي ربح الشركة 856.76 ألف جنيه (109.42 ألف دولار) في ثلاثة أشهر مقابل 42.358 مليون جنيه قبل عام.

ونزلت مبيعات الشركة عشرة بالمئة إلى 392.29 مليون جنيه من 436.97 مليون جنيه في الربع الثاني من 2014.

وزادت مصروفات البيع والتسويق للمجموعة 23 بالمئة لتصل إلى 78.594 مليون جنيه من 63.827 مليون جنيه.

وارتفعت المصروفات الإدارية 3.4 بالمئة إلى 54.587 مليون جنيه من 52.769 مليون جنيه في الربع الثاني من 2014.

وبحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم المجموعة عند 1.02 جنيه دون تغيير عن إغلاق أمس الاربعاء.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.

وهوت أرباح المجموعة 61.2 بالمئة في النصف الأول من هذا العام لتسجل 17.215 مليون جنيه مقارنة مع 44.385 مليون قبل عام.

وارتفعت المبيعات في الستة أشهر الاولى من العام 26 بالمئة لتبلغ 850.134 مليون جنيه من 674.802 مليون جنيه قبل عام.