أرباح بايونيرز المصرية تقفز 235% في الربع/2

القاهرة 27 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن صافي الربح قفز 235.4 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام بعد قفزة كبيرة في الإيرادات.

وبلغ صافي ربح الشركة 321.898 مليون جنيه (41.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 95.976 مليون قبل عام.

وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتمتلك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية ويتبعها نحو 38 شركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وزادت إيرادات الشركة 262.4 بالمئة إلى 1.609 مليار جنيه من 444.114 مليون في الربع الثاني من 2014.

وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 6.66 جنيه بارتفاع 5.2 بالمئة.

وارتفعت أرباح الشركة 159 بالمئة في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 564.439 مليون جنيه مقارنة مع 217.925 مليون قبل عام.

وقفزت الإيرادات إلى 2.936 مليار جنيه في النصف الأول من 983.815 مليون قبل عام.

واشترت بايونيرز حصصا مؤثرة في أكثر من ست شركات مقيدة بالبورصة بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وتقدم بايونيرز خدمات السمسرة وبحوث السوق وخدمات استثمار مصرفي للعملاء من الأفراد والمؤسسات.