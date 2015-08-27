إعادة-مقدمة 1-أرباح بايونيرز المصرية تقفز في الربع/2 بفضل الشركات التابعة

(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

من إيهاب فاروق

القاهرة 27 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن صافي الربح قفز 235.4 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام بعد قفزة كبيرة في الإيرادات بدعم من أداء الشركات التابعة.

وبلغ صافي الربح المجمع 321.898 مليون جنيه (41.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 95.976 مليون قبل عام.

وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتمتلك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية ويتبعها نحو 50 شركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وزادت إيرادات الشركة 262.4 بالمئة إلى 1.609 مليار جنيه من 444.114 مليون في الربع الثاني من 2014.

وقال وليد زكي الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "السبب الرئيسي في قفزة الأرباح يرجع إلى النمو القوي في أداء الشركات العقارية والصناعية التابعة لنا."

واشترت بايونيرز حصصا مؤثرة في عدد من الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.