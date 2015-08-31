صافي ربح أوراسكوم كونستراكشون 34 مليون دولار في الربع/2

القاهرة 31 أغسطس آب (رويترز) - قالت أوراسكوم كونستراكشون المصرية إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 34 مليون دولار في الربع الثاني من العام.

وبلغت إيرادات شركة الهندسة والإنشاءات المدرجة في القاهرة ودبي 1.017 مليار دولار وهامش الربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 6.2 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إن قيمة المشروعات قيد التنفيذ زادت إلى 7.2 مليار دولار في 30 يونيو حزيران حيث بلغت قيمة العقود الجديدة الموقعة في الربع الثاني 2.56 مليار دولار في مصر والسعودية والولايات المتحدة.