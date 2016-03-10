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مجلس إدارة المصرية للاتصالات يقترح توزيع 75 قرشا للسهم عن 2015

Thu Mar 10, 2016 7:42am GMT
 
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القاهرة 10 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على اقتراح توزيع 75 قرشا للسهم عن أرباح 2015.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 2.999 مليار جنيه (383.01 مليون دولار) في 2015 مقابل 1.419 مليار في 2014.

وأضافت الشركة في بيان نشر اليوم على الموقع الالكتروني لبورصة مصر أن اقتراح توزيع الأرباح سيعرض على الاجتماع المقبل للجمعية العامة العادية للشركة.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.

(الدولار = 7.8300 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 