أرباح بايونيرز المصرية تقفز 73% في 2015

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بعد الضرائب وحقوق الأقلية اليوم الاثنين أن صافي ربح الشركة قفز 73 بالمئة في 2015.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 802.352 مليون جنيه (89.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 463.496 مليون في 2014.

وزادت إيرادات الشركة 80.6 بالمئة لتبلغ 4.395 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 2.433 مليار في 2014.

وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتمتلك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية ويتبعها نحو 50 شركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.