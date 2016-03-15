مقدمة 1-أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 197% في 2015 والشركة توصي بتوزيع جنيهين للسهم

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القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي اليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي اليوم الثلاثاء أن صافي الربح قفز 196.9 بالمئة في 2015 بدعم من إيرادات تمويلية وانخفاض المصروفات.

وأوصت الشركة بتوزيع جنيهين للسهم عن أرباح الربع الأخير من عام 2015.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية 1.351 مليار جنيه (150.9 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 445.111 مليون في 2014.

وكانت الشركة وزعت جنيها للسهم في الرابع من فبراير شباط عن أرباح أول تسعة أشهر من 2015.

وزادت إيرادات السويدي 20.9 بالمئة لتبلغ 20.571 مليار جنيه في 2015 مقابل 17.014 مليار في 2014.

وقالت السويدي إن حصة الكابلات والأسلاك من المبيعات بلغت 61 بالمئة وثمانية بالمئة من المنتجات الكهربائية و31 بالمئة من مشروعات المقاولات.

وبلغت الإيرادات التمويلية للشركة من الفوائد وعائد صناديق الاستثمار وأذون الخزانة 211.210 مليون جنيه من 60.597 مليون في 2014.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 42.01 جنيه بتراجع 1.1 بالمئة.

وتراجعت مصروفات البيع والتوزيع إلى 354.639 مليون جنيه من 453.961 مليون في 2014 ونزلت تكلفة التمويل للسويدي إلى 65.424 مليون جنيه من 279.489 مليون في 2014.