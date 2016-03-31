مساهمو إيديتا المصرية يقرون توزيع 0.22 جنيه وسهم مجاني

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - وافق مساهمو إيديتا للصناعات الغذائية المصرية على توزيع 0.223 جنيه وسهم مجاني لكل سهم عن أرباح 2015.

وبلغ صافي الربح المجمع 370.908 مليون جنيه (41.8 مليون دولار) في 2015 مقابل 283.354 مليون في العام السابق.

ولم تذكر الشركة موعد توزيع الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية في بيانها إلى بورصة مصر اليوم الخميس.