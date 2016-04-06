مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 7.1% في الربع/1

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من ديفيد فرنش

دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء عن زيادة 7.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين مع مواصلة أكبر بنك في الخليج نموه القوي رغم تأثير هبوط أسعار النفط.

وقال البنك الذي يملك صندوق الثروة السيادية القطري 50 بالمئة فيه إنه حقق صافي ربح بلغ 2.9 مليار ريال (796.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار. وتوقع المحللون في المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين أرباحا قدرها 2.77 مليار ريال و2.71 مليار على الترتيب.

وأضر هبوط أسعار النفط ببعض البنوك الخليجية حيث عقد خططها لجمع الأموال لتلبية متطلبات الجهات التنظيمية فضلا عن تقليص السيولة المتاحة لإقراض الاقتصادات المحلية.

ورغم ذلك ارتفع إقراض بنك قطر الوطني 16.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 402 مليار ريال ليظل عند مستويات قوية. ويعد إنفاق الحكومة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 مصدرا رئيسيا لنمو الإقراض في البلاد.

وقال نافيد أحمد من بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) "نرى النتائج بمنظور إيجابي نظرا لاستقرار نمو القروض والهبوط الملحوظ في المخصصات. ورغم ذلك فهناك مبعث قلق من استمرار الضغوط على صافي هوامش الفائدة وسلامة الوحدات." وقدر أن مخصصات البنك لتغطية خسائر الديون الرديئة انخفضت 75.8 بالمئة على أساس سنوي.

ويطمح بنك قطر الوطني لأن يصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2017 وقد حقق هذا الهدف وفقا لبيانات تومسون رويترز متجاوزا في نهاية العام الماضي بنك ستاندرد الجنوب أفريقي أكبر بنك من حيث الأصول سابقا.