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أرباح المصرية للاتصالات تقفز لأكثر من المثلين في الربع/1

Mon May 9, 2016 8:07am GMT
 
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القاهرة 9 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الاثنين إنها سجلت قفزة نسبتها نحو 116 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وحققت الشركة ربحا بلغ 1.2 مليار جنيه مصري (135 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 554 مليون جنيه قبل عام.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.

(الدولار = 8.8799 جنيه مصري) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 