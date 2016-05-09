مقدمة 1-أرباح المصرية للاتصالات تقفز لأكثر من المثلين في الربع/1

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القاهرة 9 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الاثنين إنها سجلت قفزة نسبتها نحو 116 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا بلغ 1.196 مليار جنيه مصري (134.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 556.120 مليون جنيه قبل عام.

وأضافت أن حجم إيراداتها في الربع الأول بلغ 3.064 مليار جنيه مقابل 2.761 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.

وقالت الشركة إن النمو القوي في أنشطة التجزئة الأساسية قاده نمو الطلب على خدمات الإنترنت الفائق السرعة في المنازل والشركات.

وأشارت إلى أن أنشطة التجزئة نمت بنسبة 27.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من 2015 لتشكل نسبة 50.6 بالمئة من إجمالي الإيرادات متفوقة بذلك على أنشطة الجملة التي ساهمت بنسبة 49.4 بالمئة من الإيرادات.