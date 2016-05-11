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صافي ربح جي.بي أوتو المصرية يهبط 70% في الربع/1

Wed May 11, 2016 8:23am GMT
 
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القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جي.بي أوتو المصرية لتجارة وتجميع السيارات اليوم الأربعاء إن صافي ربحها هبط 70 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2016 وهو ما عزته الشركة إلى نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن أرباحها الصافية بلغت 14.122 مليون جنيه (حوالي 1.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 47.148 مليون في نفس الفترة من 2015.

وتراجعت مبيعات الشركة 8.6 بالمئة إلى 2.924 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 3.200 مليار قبل عام.

وجي.بي أوتو هي كبرى شركات تجميع وتوزيع السيارات المدرجة في مصر وتوزع مركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية. وتأثرت جي.بي أوتو بأزمة العملة التي زادت من صعوبة الاستيراد.

(الدولار = 8.8799 جنيه مصري) (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
 