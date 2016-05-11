مقدمة 1-صافي ربح جي.بي أوتو المصرية يهبط 70% في الربع/1

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القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جي.بي أوتو المصرية لتجارة وتجميع السيارات اليوم الأربعاء إن صافي ربحها هبط 70 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2016 وهو ما عزته الشركة إلى نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن أرباحها الصافية بلغت 14.122 مليون جنيه (حوالي 1.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 47.148 مليون في نفس الفترة من 2015.

وتراجعت مبيعات الشركة 8.6 بالمئة إلى 2.924 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 3.200 مليار قبل عام.

وجي.بي أوتو هي كبرى شركات تجميع وتوزيع السيارات المدرجة في مصر وتوزع مركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية. وتأثرت جي.بي أوتو بأزمة العملة التي زادت من صعوبة الاستيراد.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب رؤوف غبور قوله إن عام 2016 "يحمل بين طياته نفس التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وصناعة السيارات خلال العام الماضي وأبرزها نقص السيولة الدولارية مصحوبا باستمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار."

وكان متعاملان في السوق السوداء قالا لرويترز إن سعر الجنيه وصل إلى 10.85-10.95 جنيه للدولار أمس الثلاثاء وهو ما يبعد كثيرا عن السعر الرسمي للعملة البالغ 8.78 جنيه للدولار.

وفي مسعى لسد الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه وسعره بالسوق السوداء خفض البنك المركزي قيمة العملة نحو 13 بالمئة في مارس آذار.