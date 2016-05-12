بيان: نمو صافي ربح طلعت مصطفى المصرية 7% في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الخميس نمو صافي أرباحها 6.95 بالمئة في الربع الأول من 2016.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب 199.393 مليون جنيه (22.45 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 186.431 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم المجموعة عند 6.30 جنيه بارتفاع 0.8 بالمئة.

وزادت إيرادات الشركة 6.4 بالمئة إلى 1.213 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 1.140 مليار في نفس الفترة من 2015.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" بشرق القاهرة الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.