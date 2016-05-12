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بيان: نمو صافي ربح الشرقية 6% في الربع/3

Thu May 12, 2016 9:44am GMT
 
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القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان المصرية اليوم الخميس نمو صافي ربح الشركة 5.9 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية.

وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يوليو تموز.

وقالت الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر في بيان إلى البورصة إنها حققت أرباحا صافية بلغت 271.072 مليون جنيه (30.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 255.982 مليون جنيه قبل عام.

وارتفع صافي ربح الشركة في تسعة أشهر حتى 31 مارس آذار بنسبة 28.3 بالمئة إلى 1.080 مليار جنيه مقارنة مع 841.760 مليار قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.

(الدولار = 8.8799 جنيه مصري) (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
 