صافي ربح ايديتا المصرية يهبط نحو 52% في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الخميس أن صافي الربح هبط 51.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن صافي ربحها بلغ 39.167 مليون جنيه (4.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 81.295 مليون قبل عام.

وتراجعت مبيعات الشركة اثنين بالمئة إلى 518.090 مليون جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة مع 528.901 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وإيديتا من أكبر الشركات الغذائية في مصر وتأسست في 1996 وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.