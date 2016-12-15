مقدمة 1-ارتفاع خسائر حديد عز المصرية 9% في الربع/3

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القاهرة 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الخميس ارتفاع الخسائر بعد حقوق الأقلية في الربع الثالث من العام بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان بموقعها الالكتروني إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 187.721 مليون جنيه (10.01مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل خسائر 172.359 مليون قبل عام.

ووفقا للبيان حققت حديد عز ‭‭‬‬‬‬مبيعات قدرها 5.917 مليار جنيه في الربع الثالث بزيادة سنوية 69 بالمئة بدعم ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 12.88 جنيه بانخفاض 1.3 بالمئة.

وبلغت خسائر الشركة من فروق العملة الأجنبية 65.289 مليون جنيه في الربع الثالث مقارنة مع 92.304 مليون قبل عام.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي وتحريرها سعر الصرف.

وزادت خسائر الشركة 10.75 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام لتبلغ 564.184 مليون جنيه مقابل 509.419 مليون جنيه قبل عام.