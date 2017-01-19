أرباح مصر الجديدة للإسكان تهبط 49% في النصف/1

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الخميس أن صافي ربحها هبط 48.8 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

وبلغ صافي ربح الشركة 132.220 مليون جنيه (6.97 مليون دولار) في ستة أشهر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 258.170 مليون قبل عام.

وتراجعت إيرادات الشركة 29.7 بالمئة إلى 294.137 مليون جنيه من 418.498 مليون جنيه قبل عام.