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ملخص-صافي ربح التجاري الدولي المصري 1.55 مليار جنيه في الربع/4

Tue Jan 31, 2017 9:14pm GMT
 
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31 يناير كانون الثاني (رويترز) - البنك التجاري الدولي المصري:

* صافي الربح المجمع 1.55 مليار جنيه في الربع الرابع مقابل 1.15 مليار قبل عام.

* يقول في بيان إن الإيرادات المجمعة 3.12 مليار جنيه في الربع الرابع.

* نسبة كفاية رأس المال 10.7 بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول 2016 مقابل 12.7 بالمئة قبل عام.

* صافي دخل الفائدة المجمع 2.95 مليار جنيه في الربع الرابع مقابل 2.21 مليار قبل عام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 