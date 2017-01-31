ملخص-صافي ربح التجاري الدولي المصري 1.55 مليار جنيه في الربع/4
31 يناير كانون الثاني (رويترز) - البنك التجاري الدولي المصري:
* صافي الربح المجمع 1.55 مليار جنيه في الربع الرابع مقابل 1.15 مليار قبل عام.
* يقول في بيان إن الإيرادات المجمعة 3.12 مليار جنيه في الربع الرابع.
* نسبة كفاية رأس المال 10.7 بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول 2016 مقابل 12.7 بالمئة قبل عام.
* صافي دخل الفائدة المجمع 2.95 مليار جنيه في الربع الرابع مقابل 2.21 مليار قبل عام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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