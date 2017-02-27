جلوبال تليكوم المدرجة في مصر تتحول للربحية في الربع/4

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال السنوية لشركة جلوبال تليكوم التي يجري تداول أسهمها في البورصة المصرية أنها تحولت للربحية في الربع الأخير من 2016.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية سبعة ملايين دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسائر 12 مليون دولار.

وذكرت الشركة -التي تملك فيها فيمبلكوم الروسية حصة نسبتها 51.9 بالمئة - أنها حققت مكاسب 61 مليون دولار في 2016 من هذا العام مقابل خسارة 143 مليونا قبل عام.

وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة في بورصة مصر عند 6.35 جنيه بارتفاع 0.16 بالمئة.

وأضافت الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم أوراسكوم تليكوم أن إجمالي إيراداتها في الربع الرابع بلغ 768 مليون دولار بزيادة 8.2 بالمئة عن الربع المقابل من 2015 فيما بلغت الإيرادات السنوية 2.955 مليار دولار مقارنة مع 2.894 مليار في 2015.