نمو صافي ربح طلعت مصطفى المصرية 8.4% في 2016

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الخميس أن صافي ربح المجموعة ارتفع 8.4 بالمئة في 2016.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة أن صافي الربح المجمع بعد الضريبة بلغ 826.545 مليون جنيه (51.34 مليون دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 762.284 مليون في 2015.

وزادت إيرادات المجموعة ستة بالمئة إلى 6.550 مليار جنيه في 2016 مقارنة مع 6.180 مليار في السنة السابقة. وتوقعت الشركة أن تصل مبيعاتها في 2017 إلى 9.4 مليار جنيه.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" بشرق القاهرة الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.

وقالت طلعت مصطفى اليوم إن أثر التغير الناتج عن فروق أسعار الصرف هو ربح مقداره 39 مليون جنيه.