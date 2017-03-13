مساهمو القاهرة للدواجن يقرون توزيع 0.10 جنيه للسهم عن أرباح 2016

القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة القاهرة للدواجن أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية اليوم الاثنين إن مساهميها أقروا توزيع 0.10 جنيه للسهم عن أرباح 2016.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب 263.356 مليون جنيه (14.96 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 302.431 مليون قبل عام.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأس المال بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 479.001 مليون جنيه من خلال توزيع ربع سهم مجاني لكل سهم خصما من الأرباح المرحلة عن 2016.