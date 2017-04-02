إعادة-بلتون المصرية تفلت من خسائر في 2016 بفضل فروق العملة

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القاهرة 2 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة المصرية التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس أن فروق العملة حالت دون تكبد الشركة خسائر في 2016.

تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المحلية نحو النصف تقريبا.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة 44.277 مليون جنيه (2.4 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 5.277 مليون في 2015.

وقالت بلتون وهي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات إن قائمة الدخل المجمعة للشركة عن عام 2016 تتضمن 74.972 مليون جنيه ناتجة عن فروق العملة.

وأضافت أنه باستبعاد فروق العملة والضرائب تسجل الشركة خسارة 16.371 مليون جنيه مقارنة مع خسارة نحو 112 ألف جنيه في 2015.

وبحلول الساعة 1052 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم بلتون عند 11.18 جنيه بارتفاع 3.23 بالمئة.